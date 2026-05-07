Москва7 мая Вести.Подозреваемый в убийстве чемпиона по функциональному многоборью Дмитрия Исаева пытался скрыться, его задержали в Брянской области. Об этом сообщили в СУ СКР по Калужской области.

Преступление произошло в ночь на 7 мая во дворе жилого дома на улице Болотникова в Калуге. 41-летний мужчина на почве личных неприязненных отношений дважды выстрелил в Исаева и скрылся с места происшествия.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий автомобиль подозреваемого был остановлен сотрудниками полиции в Брянской области, и мужчина был задержан говорится в сообщении

Фигуранта доставляют в Калугу для проведения следственных действий в рамках уголовного дела об убийстве.

СК намерено ходатайствовать об аресте фигуранта.