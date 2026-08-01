Подозреваемого, стрелявшего в подростков в Калуге, задержали

В Калуге задержали подозреваемого в стрельбе в подростков Подозреваемого, стрелявшего в подростков в Калуге, задержали

Москва1 авг Вести.В Калуге задержали подозреваемого в стрельбе в двух подростков, катавшихся на питбайках. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в ночь на 1 августа 36-летний мужчина выстрелил в двух молодых людей, которые передвигались на питбайках во дворе жилого дома по улице Кибальчича.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении

В рамках расследования уголовного дела о хулиганстве для установления степени вреда здоровью пострадавшим назначены медицинские экспертизы.