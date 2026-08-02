Под стражу заключен житель Волгодонска, выстреливший из травмата в двух человек

Арестован житель Волгодонска, выстреливший из травмата в двух человек Под стражу заключен житель Волгодонска, выстреливший из травмата в двух человек

Москва2 авг Вести.Арестован 36-летний житель Волгодонска, выстреливший из травматического пистолета в двух человек, по факту произошедшего также возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ростовской области.

Вечером 1 августа между мужчинами произошел конфликт около дома на улице Максима Горького. В ходе потасовки неизвестный произвел несколько выстрелов и причинил травмы двоим гражданам. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

В кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого — 36-летнего местного жителя … [Ему] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

У мужчины был изъят травматический пистолет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия).