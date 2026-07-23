В Москве задержан мужчина, стрелявший в воздух из травматического пистолета Сотрудники Росгвардии задержали москвича, открывшего стрельбу из травматики

Москва23 июл Вести.Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Сообщение о выстрелах в районе Березовой аллеи силовики получили, находясь на маршруте патрулирования. Они оперативно прибыли на место происшествия.

Совместно с полицейскими росгвардейцы пресекли противоправные действия 56-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения производил выстрелы в воздух из травматического пистолета говорится в публикации

Нарушителя задержали и привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.