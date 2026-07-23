Москва23 июлВести.Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Сообщение о выстрелах в районе Березовой аллеи силовики получили, находясь на маршруте патрулирования. Они оперативно прибыли на место происшествия.
Совместно с полицейскими росгвардейцы пресекли противоправные действия 56-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения производил выстрелы в воздух из травматического пистолетаговорится в публикации
Нарушителя задержали и привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.