В Челябинске задержали подозреваемого в стрельбе из "травматики" на АЗС Полиция задержала челябинца, устроившего стрельбу на АЗС

Москва15 июл Вести.В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе на автозаправочной станции, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали агентству в пресс-службе регионального главка МВД, оппонент стрелявшего - мужчина 1976 года рождения - получил травмы и был доставлен в областную клиническую больницу N3.

Предварительно выяснено, что на территории одной из АЗС между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек выстрелил в сторону пострадавшего предположительно из травматического пистолета. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, молодого человека 2000 года рождения, он задержан сказано в публикации

Ведется поиск оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "побои".