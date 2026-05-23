Москва23 мая Вести.Автомобиль такси в Челябинске подвергся обстрелу пассажира из ракетницы после отказа продолжать поездку. Об этом сообщает издание 74.ru.

По информации источника, это произошло 22 мая после того, как таксист забрал пару вблизи остановки "Академическая". Во время поездки пассажир вел себя неадекватно, в результате чего водитель отказался завершать поездку.

Мужчина после этого достал ракетницу и выстрелил из нее по автомобилю. После этого тот скрылся с места происшествия.

Полиция ведет розыск стрелка.