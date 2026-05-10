Возбуждено дело после нападения группы подростков на челябинца в трамвае

Москва10 мая Вести.В Челябинске возбуждено уголовное дело по информации о нападении группы подростков на мужчину в трамвае. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Соответствующая информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что утром 28 марта в одном из трамваев между подростками и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетние выстрелили мужчине в лицо из предмета, конструктивно схожего с газовым пистолетом. После совершения противоправных действий нарушители скрылись.

Пострадавший с полученными травмами обратился в медицинское учреждение… Возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия, либо группой лиц. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Все участники конфликта установлены, выясняются все обстоятельства.