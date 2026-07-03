Стрелявшего по автобусам и машинам из окна дома в Екатеринбурге задержали

В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего по автобусам и машинам из окна Стрелявшего по автобусам и машинам из окна дома в Екатеринбурге задержали

Москва3 июл Вести.В Екатеринбурге задержали мужчину, который стрелял по автобусам и легковушкам из окна своей квартиры. Возбуждено уголовное дело по трех статьям УК РФ, среди них – покушение на убийство общеопасным способом и хулиганство, совершенное с применением оружия. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Местному жителю, 2005 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ… В ближайшее время перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло в июне 2026 года на улице Лучистой. По данным следствия, фигурант сделал несколько выстрелов из спортивного инвентаря, в качестве снарядов он использовал металлические шарики диаметром 09 мм.

В результате пострадал мужчина 1975 года рождения, у него ранение туловища. Повреждения получили четыре автобуса и три автомобиля.