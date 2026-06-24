Москва24 июнВести.Неизвестный обстрелял два рейсовых автобуса с пассажирами в Екатеринбурге, ранен мужчина, сообщает Telegram-канал Baza.
По его данным, стрельба велась из пневматического оружия, по мнению очевидцев, со стороны строящихся неподалеку домов. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон автобуса.
Ранение получил один из пассажиров, медицинскую помощь ему оказали на месте.
Стрелка разыскивает полиция.
Ранее несколько машин на соседней с местом ЧП парковке также были повреждены пулями из пневматики, отмечает Baza.