Baza: в Екатеринбурге обстреляны два автобуса, ранен пассажир Baza: мужчина получил ранение в результате обстрела автобуса

Москва24 июн Вести.Неизвестный обстрелял два рейсовых автобуса с пассажирами в Екатеринбурге, ранен мужчина, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, стрельба велась из пневматического оружия, по мнению очевидцев, со стороны строящихся неподалеку домов. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон автобуса.

Ранение получил один из пассажиров, медицинскую помощь ему оказали на месте.

Стрелка разыскивает полиция.

Ранее несколько машин на соседней с местом ЧП парковке также были повреждены пулями из пневматики, отмечает Baza.