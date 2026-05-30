Москва30 маяВести.В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который стрелял из пневматического пистолета по автобусам. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД России.
Полиция узнала о происшествии 24 мая – водитель общественного транспорта сообщил, что у двух автобусов, стоявших на остановке на Витебском проспекте, были повреждены стекла. Мужчина слышал хлопки и видел отъезжающий автомобиль, а после заметил и разбитые стекла.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм).
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего подозреваемогоговорится в сообщении МВД
У задержанного изъяли пневматический пистолет, из которого, скорее всего, и стрелял нарушитель. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.