Москва19 апрВести.В Пензе правоохранители задержали двух подростков 2009 года рождения после появления в социальных сетях видео, на котором один из них стреляет в павильон остановки общественного транспорта. Об этом сообщило УМВД РФ по Пензенской области в своем Telegram-канале.
Сотрудники полиции оперативно установили личности двух молодых людей 2009 года рождения. … Они были доставлены в отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе для выяснения обстоятельств инцидентаговорится в публикации УМВД
Один из нарушителей рассказал, что купил пневматический пистолет на маркетплейсе для личного пользования. Позднее, чтобы снять любительское видео, он достал оружие из борсетки и выстрелил в остановочный павильон.
Проводится процессуальная проверка. По ее результатам законных представителей привлекут к административной ответственности.