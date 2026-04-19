В Пензе задержали подростков, стрелявших в остановочный павильон из пневматики Полиция задержала двух подростков после стрельбы в остановку в Пензе

Москва19 апр Вести.В Пензе правоохранители задержали двух подростков 2009 года рождения после появления в социальных сетях видео, на котором один из них стреляет в павильон остановки общественного транспорта. Об этом сообщило УМВД РФ по Пензенской области в своем Telegram-канале.

Сотрудники полиции оперативно установили личности двух молодых людей 2009 года рождения. … Они были доставлены в отдел полиции №3 УМВД России по г. Пензе для выяснения обстоятельств инцидента говорится в публикации УМВД

Один из нарушителей рассказал, что купил пневматический пистолет на маркетплейсе для личного пользования. Позднее, чтобы снять любительское видео, он достал оружие из борсетки и выстрелил в остановочный павильон.

Проводится процессуальная проверка. По ее результатам законных представителей привлекут к административной ответственности.