Москва29 маяВести.В Никитовском районе Горловки украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате ранен водитель. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Транспортное средство получило повреждения.
Мэр города отметил, что в связи с участившимися атаками БПЛА и напряженной обстановкой в регионе принято решение временно снять автобусы с маршрутов №№ 1, 8, 81 и 82.