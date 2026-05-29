В Горловке дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус - ранен водитель

Москва29 мая Вести.В Никитовском районе Горловки украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате ранен водитель. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Транспортное средство получило повреждения.

Мэр города отметил, что в связи с участившимися атаками БПЛА и напряженной обстановкой в регионе принято решение временно снять автобусы с маршрутов №№ 1, 8, 81 и 82.