Суд арестовал екатеринбуржца, стрелявшего по машинам и автобусам из окна

В Екатеринбурге арестовали мужчину, стрелявшего по автобусам и машинам из окна Суд арестовал екатеринбуржца, стрелявшего по машинам и автобусам из окна

Москва4 июл Вести.В Екатеринбурге суд арестовал мужчину, который стрелял из окна своей квартиры по легковушкам и автобусам. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд избрал меру пресечения, екатеринбуржцу, стрелявшему по автобусам… Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следователя и избрал Даниилу Баяндинк меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 августа 2026 года говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Фигуранта задержали накануне, по версии следствия, он устроил стрельбу из спортивного инвентаря на улице Лучистой. Пострадал один человек, повреждены несколько автобусов и машин.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом, хулиганстве, совершенном с применением оружия, и умышленном повреждении чужого имущества.