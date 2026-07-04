Москва4 июлВести.В Екатеринбурге суд арестовал мужчину, который стрелял из окна своей квартиры по легковушкам и автобусам. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Суд избрал меру пресечения, екатеринбуржцу, стрелявшему по автобусам… Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следователя и избрал Даниилу Баяндинк меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 августа 2026 годаговорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
Фигуранта задержали накануне, по версии следствия, он устроил стрельбу из спортивного инвентаря на улице Лучистой. Пострадал один человек, повреждены несколько автобусов и машин.
Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство общеопасным способом, хулиганстве, совершенном с применением оружия, и умышленном повреждении чужого имущества.