Москва1 маяВести.В Екатеринбурге после инцидента рядом с губернатором Свердловской области Денисом Паслером задержан неизвестный мужчина, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего сегодня, 1 мая.
Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадалговорится в сообщении
Ранее сегодня появилась информация о том, что к главе региона в момент, когда он фотографировался с местными жителями, попытался прорваться агрессивно настроенный мужчина в спортивном костюме. Его тут же задержала охрана губернатора.