РИА: пострадавших во время инцидента рядом с Паслером нет

Мужчина задержан после инцидента рядом со свердловским губернатором РИА: пострадавших во время инцидента рядом с Паслером нет

Москва1 мая Вести.В Екатеринбурге после инцидента рядом с губернатором Свердловской области Денисом Паслером задержан неизвестный мужчина, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего сегодня, 1 мая.

Мужчина передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств. Никто не пострадал говорится в сообщении

Ранее сегодня появилась информация о том, что к главе региона в момент, когда он фотографировался с местными жителями, попытался прорваться агрессивно настроенный мужчина в спортивном костюме. Его тут же задержала охрана губернатора.