Паслер: в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности Режим опасности БПЛА объявили в Свердловской области

Москва2 мая Вести.На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Глава региона опубликовал предупреждение об угрозе БПЛА в своем канале в мессенджере MAX.

Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности говорится в заявлении

Руководитель субъекта призвал сохранять спокойствие и бдительность. Он заверил, что уполномоченные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

Денис Паслер также подчеркнул, что по соображениям безопасности в Свердловской области могут ограничить работу связи и мобильного интернета.