Москва2 маяВести.На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Глава региона опубликовал предупреждение об угрозе БПЛА в своем канале в мессенджере MAX.
Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасностиговорится в заявлении
Руководитель субъекта призвал сохранять спокойствие и бдительность. Он заверил, что уполномоченные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
Денис Паслер также подчеркнул, что по соображениям безопасности в Свердловской области могут ограничить работу связи и мобильного интернета.