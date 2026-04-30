Москва30 апрВести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер проинформировал жителей о том, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. Сообщение опубликовано в его мессенджере MAX сегодня в 9.51.
Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасностиговорится в заявлении губернатора
Паслер заверил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры, и призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.
Он также предупредил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения в работе связи и мобильного интернета.