В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности Паслер сообщил о режиме беспилотной опасности в Свердловской области

Москва30 апр Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер проинформировал жителей о том, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. Сообщение опубликовано в его мессенджере MAX сегодня в 9.51.

Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности говорится в заявлении губернатора

Паслер заверил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры, и призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Он также предупредил, что в целях безопасности могут быть введены ограничения в работе связи и мобильного интернета.