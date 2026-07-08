Беспилотную опасность объявили в Свердловской области Паслер: в Свердловской области введен режим беспилотной опасности

Москва8 июл Вести.Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории Свердловской области. Об этом губернатор региона Денис Паслер сообщил в Telegram-канале.

Он заверил, что ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры, и призвал сохранять спокойствие и бдительность.

Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! говорится в сообщении

Паслер добавил, что на территории области могут временно ограничить связь и мобильный интернет.

Ранее беспилотную опасность объявили в Пермском крае и Челябинской области.