Москва8 июлВести.Режим опасности атаки БПЛА ввели на территории Свердловской области. Об этом губернатор региона Денис Паслер сообщил в Telegram-канале.
Он заверил, что ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры, и призвал сохранять спокойствие и бдительность.
Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности!говорится в сообщении
Паслер добавил, что на территории области могут временно ограничить связь и мобильный интернет.
Ранее беспилотную опасность объявили в Пермском крае и Челябинской области.