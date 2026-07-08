Беспилотную опасность объявили в Челябинской области В Челябинской области объявлена угроза атаки БПЛА

Москва8 июл Вести.Угрозу беспилотной атаки объявили на территории Челябинской области. Об этом стало известно из сообщения управления МЧС России по региону в MAX.

Жителей призвали сохранять спокойствие, жить обычной жизнью, но быть бдительными и адекватно оценивать окружающую обстановку. В случае обнаружения подозрительного объекта ведомство посоветовало звонить по номеру 112.

Внимание! На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность" говорится в сообщении МЧС

Ниже приводится список официальных источников, по которым можно отслеживать актуальную информацию. Среди них – канал губернатора области Алексея Текслера в MAX.