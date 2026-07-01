Москва1 июлВести.На территории Свердловской и Челябинской областей объявлена беспилотная опасность. Соответствующую информацию разместили местные власти в мессенджере MAX.
В регионах могут быть ограничены связь и мобильный интернет.
Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительностьнаписал глава Свердловской области Денис Паслер
Он напомнил о запрете на съемки и размещение в интернете информации о БПЛА и работе российских военных. Аналогичные ограничения действуют в Челябинской области.