Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях

В Свердловской и Челябинской областях объявлена беспилотная опасность Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской и Челябинской областях

Москва1 июл Вести.На территории Свердловской и Челябинской областей объявлена беспилотная опасность. Соответствующую информацию разместили местные власти в мессенджере MAX.

В регионах могут быть ограничены связь и мобильный интернет.

Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность написал глава Свердловской области Денис Паслер

Он напомнил о запрете на съемки и размещение в интернете информации о БПЛА и работе российских военных. Аналогичные ограничения действуют в Челябинской области.