Москва25 июн Вести.На территории Челябинской области объявили беспилотную опасность, сообщили в канале региональной РСЧС в мессенджере MAX.

Предупреждение было опубликовано в 8.41 по московскому времени в четверг, 25 июня.

Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге говорится в заявлении

Также в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций говорится в возможных перебоях в работе мобильного интернета.