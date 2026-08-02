Москва2 авг Вести.Режим беспилотной опасности в связи с угрозой атаки БПЛА ВСУ объявлен на территории Челябинской области 2 августа с 10.00 (время местное). Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по региону (РСЧС).

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