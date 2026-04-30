Москва30 апр Вести.На территории Челябинской области введен режим беспилотной опасности в связи с угрозой атаки украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 30 апреля воздушная тревога была объявлена также в Пермском крае и некоторых других регионах России.