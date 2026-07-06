В Челябинской области введен режим беспилотной опасности В Челябинской области объявлена опасность атаки беспилотников

Москва6 июл Вести.В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила РСЧС региона на платформе MAX.

Отмечается, что режим действует с 8.30 6 июля.

Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08.30 06.07.26 говорится в публикации

Жителей просят оставаться в помещениях, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендуют укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах.

Также РСЧС предупреждает о возможных перебоях с мобильным интернетом и напоминает о запрете съемки беспилотников и работы ПВО.

При обнаружении БПЛА или его обломков необходимо немедленно звонить по номеру 112.