Москва6 июлВести.В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила РСЧС региона на платформе MAX.
Отмечается, что режим действует с 8.30 6 июля.
Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08.30 06.07.26говорится в публикации
Жителей просят оставаться в помещениях, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендуют укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах.
Также РСЧС предупреждает о возможных перебоях с мобильным интернетом и напоминает о запрете съемки беспилотников и работы ПВО.
При обнаружении БПЛА или его обломков необходимо немедленно звонить по номеру 112.