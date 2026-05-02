Москва2 маяВести.В Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как следует из предупреждения, опубликованного в мессенджере MAX, на территории региона возможны перебои с работой интернета и связи.
Внимание! На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность"говорится в заявлении
Ранее в Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Челябинска. Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.