Правительство Челябинской области предупредило об опасности БПЛА в регионе

Из-за опасности БПЛА в Челябинской области могут быть перебои с интернетом Правительство Челябинской области предупредило об опасности БПЛА в регионе

Москва2 мая Вести.В Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как следует из предупреждения, опубликованного в мессенджере MAX, на территории региона возможны перебои с работой интернета и связи.

Внимание! На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность" говорится в заявлении

Ранее в Росавиации сообщили о временных ограничениях в аэропорту Челябинска. Воздушная гавань приостановила прием и отправку рейсов по соображениям безопасности.