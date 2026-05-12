Москва12 мая Вести.В Челябинской области объявлен режим беспилотной опасности. Такую информацию распространила пресс-служба администрации региона во вторник, 12 мая.

В сообщении на ресурсах администрации Челябинска уточняется, что не исключены временные перебои в работе связи и интернета.

Гражданам сообщили, что при угрозе БПЛА, если вы находитесь в здании, следует спуститься на нижний этаж, в подвал или паркинг, при этом не пользоваться лифтом. Если нет возможности спуститься, то следует укрыться подальше от окон, в помещении без стекол между несущими стенами – к примеру, в туалетной комнате. Если вы находитесь на улице, советуют укрыться в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге. А при нахождении в транспорте следует покинуть его, укрыться в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.

В сообщении напомнили, что съемка дронов и работы ПВО запрещена. Также отмечается, что беспилотник или его части нельзя трогать.

Администрация напомнила единый номер вызова экстренных служб - 112.