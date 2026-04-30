Москва30 апр Вести.Правительство Челябинской области проинформировало население в MAX об отмене режима "Беспилотной опасности" в регионе.

Его вводили дважды за сутки. Первый раз он продлился чуть более часа – с 4.41 по 5.24 мск., второй – с 9.59 по 11.16 по московскому времени.

В Челябинской области отменен режим "Беспилотная опасность" сказано в сообщении

Население попросили соблюдать меры предосторожности, не подходить к окнам, не выглядывать на улицу, по возможности укрыться в помещении без остекления между несущими стенами.