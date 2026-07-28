Москва28 июл Вести.Режим "Беспилотная опасность", действовавший на территории Владимирской области на протяжении всей ночи, отменен. Информацию в 07.33 опубликовал официальный канал регионального МЧС в MAX.

Отбой беспилотной опасности во Владимирской области говорится в сообщении

В 00.53 в мессенджере появились данные о введении на территории региона режима беспилотной опасности. Граждан попросили не покидать помещения, не подходить к окнам или пройти в укрытие. Также жителей предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.