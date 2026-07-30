Москва30 июлВести.Режим беспилотной опасности отменили на территории Воронежской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Информация опубликована в 07.07 мск.
Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов на территории Воронежской областиговорится в сообщении
Воздушная тревога из-за угрозы непосредственного удара беспилотных воздушных судов в городском округе Нововоронеж объявлялась в 01.33.
В 05.53 активная фаза работы сил ПВО завершилась. При этом воздушная тревога на всей территории региона сохранялась.