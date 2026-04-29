Москва29 апр Вести.Правительство Челябинской области сообщает о том, что на территории региона объявлен режим беспилотной опасности. Информация опубликована в Telegram-канале сегодня в 5.30.

Внимание! На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность" говорится в заявлении правительства региона

Жителей предупреждают о том, что возможны временные перебои в работе связи и доступе к сети интернет.

Гражданам напоминают о запрете фото- и видеосъемки БПЛА, последствий их применения и работы ПВО, а также призывают доверять только официальным источникам информации.