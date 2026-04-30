Правительство Челябинской области второй раз за сутки объявило опасность БПЛА

Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области второй раз за сутки Правительство Челябинской области второй раз за сутки объявило опасность БПЛА

Москва30 апр Вести.На территории Челябинской области объявили режим "Беспилотной опасности", сообщает пресс-служба правительства региона.

Население попросили соблюдать меры предосторожности, не подходить к окнам, не выглядывать на улицу, по возможности укрыться в помещении без остекления между несущими стенами.

Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет сказано в сообщении в мессенджере MAX

Информация была размещена властями в 10.00 по московскому времени. Это второй раз за сутки, когда в регионе вводится режим опасности с воздуха. Предыдущее сообщение правительство опубликовало в 06.42 (04.42 мск), об отмене сообщалось в 07.24 (05.24 мск).