Москва30 апрВести.На территории Челябинской области объявили режим "Беспилотной опасности", сообщает пресс-служба правительства региона.
Население попросили соблюдать меры предосторожности, не подходить к окнам, не выглядывать на улицу, по возможности укрыться в помещении без остекления между несущими стенами.
Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернетсказано в сообщении в мессенджере MAX
Информация была размещена властями в 10.00 по московскому времени. Это второй раз за сутки, когда в регионе вводится режим опасности с воздуха. Предыдущее сообщение правительство опубликовало в 06.42 (04.42 мск), об отмене сообщалось в 07.24 (05.24 мск).