Москва6 июлВести.Опасность атаки БПЛА объявлена на территориях Свердловской и Челябинской областей, сообщили в каналах в мессенджере МАХ губернатор Свердловской области Денис Паслер и МЧС Челябинской области.
Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08:30 06.07.26. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытиенаписали в ведомстве
Там также уточнили, что возможны сбои в работе мобильного интернета.
В регионе объявлен режим беспилотной опасности!отметил Паслер
Он рассказал, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.