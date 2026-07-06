Опасность атаки БПЛА объявлена на территория Свердловской и Челябинской областей

Беспилотная опасность объявлена в Свердловской и Челябинской областях Опасность атаки БПЛА объявлена на территория Свердловской и Челябинской областей

Москва6 июл Вести.Опасность атаки БПЛА объявлена на территориях Свердловской и Челябинской областей, сообщили в каналах в мессенджере МАХ губернатор Свердловской области Денис Паслер и МЧС Челябинской области.

Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08:30 06.07.26. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие написали в ведомстве

Там также уточнили, что возможны сбои в работе мобильного интернета.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности! отметил Паслер

Он рассказал, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.