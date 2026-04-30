Воздушная тревога объявлена в Свердловской области В Свердловской области объявлена воздушная тревога

Москва30 апр Вести.На территории Свердловской области объявлена тревога из-за возможной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предупредил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

В регионе объявлен режим беспилотной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность проинформировал губернатор

Ранее 30 апреля стало известно об угрозе атаки БПЛА в Челябинской области, Пермском крае и некоторых других регионах России.