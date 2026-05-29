Москва29 мая Вести.В Челябинской области действует режим "Ракетная опасность". Это сигнал гражданской обороны, означающий угрозу воздушного нападения - ракет, дронов или других средств поражения. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Людям советуют спуститься на нижние этажи, в подземные парковки или подвалы, при этом лифтами пользоваться запрещено. Если такой возможности нет, нужно задернуть шторы и закрыть окна, отойти от них и найти комнату без окон с несущими стенами - подойдут ванная, коридор или кладовка. Обязательно перекрыть газ, отключить электроприборы, взять с собой паспорт, телефон и воду. Находиться в укрытии следует до сигнала "Отбой".

На открытой территории необходимо зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход. Если укрытия нет - следует лечь в канаву или овраг и закрыть голову руками. При нахождении в транспорте - выйти и укрыться в ближайшем здании или подвальном помещении.

Категорически запрещается снимать на видео работу ПВО и дроны, поднимать обломки, покидать убежище до отбоя тревоги и распространять неподтвержденные сведения. После снятия режима опасности в случае находки подозрительных предметов необходимо звонить по телефону экстренных служб 112.

Власти призывают граждан не паниковать и ориентироваться только на официальные сообщения.