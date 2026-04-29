Москва29 апрВести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о беспилотной опасности на территории региона.
Соответствующее сообщение было опубликовано главой региона в мессенджере MAX.
Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительностьотметил глава субъекта
Паслер также напомнил о запрете на съемку работы ПВО или дронов. Гражданам не рекомендуется подходить к обломкам и подбирать их.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге временно не работает аэропорт.