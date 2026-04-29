В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности Паслер: в Свердловской области объявлен режим опасности БПЛА

Москва29 апр Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил о беспилотной опасности на территории региона.

Соответствующее сообщение было опубликовано главой региона в мессенджере MAX.

Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность отметил глава субъекта

Паслер также напомнил о запрете на съемку работы ПВО или дронов. Гражданам не рекомендуется подходить к обломкам и подбирать их.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге временно не работает аэропорт.