Москва5 авгВести.На территории Свердловской области объявлен режим угрозы БПЛА. Об этом предупредил жителей в мессенджере MAX губернатор Денис Паслер.
Он заверил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.
Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасностинаписал глава региона
В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета, сообщил губернатор Свердловской области.
Паслер призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность. Он также напомнил о запрете снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или БПЛА.