Режим беспилотной опасности ввели в Свердловской области В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

Москва5 авг Вести.На территории Свердловской области объявлен режим угрозы БПЛА. Об этом предупредил жителей в мессенджере MAX губернатор Денис Паслер.

Он заверил, что ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры.

Внимание! В регионе объявлен режим беспилотной опасности написал глава региона

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета, сообщил губернатор Свердловской области.

Паслер призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность. Он также напомнил о запрете снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или БПЛА.