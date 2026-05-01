Москва1 маяВести.Очевидица нападения на главу Свердловской области Дениса Паслера рассказала о быстрой реакции его охраны. Ее комментарий приводит РИА Новости.
Я рядом была с Денисом Паслером, подошла поздороваться, мы учились в одном институте, год разница. Охрана сработала четкоцитирует агентство Наталью Грехову, координатора Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга
Женщина добавила, что после инцидента губернатор спокойно продолжил фотографироваться, а потом покинул место происшествия вместе с охраной.
Ранее сообщалось, что агрессивно настроенный мужчина в спортивном костюме попытался прорваться к Паслеру, когда тот фотографировался с местными жителями в Екатеринбурге. Охрана губернатора быстро скрутила и увела нарушителя.