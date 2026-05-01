Очевидица: при попытке нападения на Паслера охрана сработала четко

Очевидица рассказала о реакции охраны при попытке нападения на Паслера Очевидица: при попытке нападения на Паслера охрана сработала четко

Москва1 мая Вести.Очевидица нападения на главу Свердловской области Дениса Паслера рассказала о быстрой реакции его охраны. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Я рядом была с Денисом Паслером, подошла поздороваться, мы учились в одном институте, год разница. Охрана сработала четко цитирует агентство Наталью Грехову, координатора Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга

Женщина добавила, что после инцидента губернатор спокойно продолжил фотографироваться, а потом покинул место происшествия вместе с охраной.

Ранее сообщалось, что агрессивно настроенный мужчина в спортивном костюме попытался прорваться к Паслеру, когда тот фотографировался с местными жителями в Екатеринбурге. Охрана губернатора быстро скрутила и увела нарушителя.