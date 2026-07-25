Пожар вспыхнул после атаки БПЛА в Екатеринбурге

Украинские дроны атаковали Екатеринбург Пожар вспыхнул после атаки БПЛА в Екатеринбурге

Москва25 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Свердловской области отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на регион, сообщил в MAX губернатор Денис Паслер.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв. м в Чкаловском районе Екатеринбурга говорится в публикации

По его данным, объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Паслер подчеркнул, что люди были эвакуированы, пострадавших нет.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, в настоящее время пожар локализован, угроза распространения огня отсутствует. Идет ликвидация последствий.

Екатеринбург считанные разы до этого подвергался атакам украинских дронов. Ровно три месяца назад, 25 апреля, беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в уральской столице. Тогда пострадало более 10 человек, шесть из них пришлось госпитализировать.