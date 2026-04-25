Москва25 апрВести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшему при атаке БПЛА жилому дому в Екатеринбурге не угрожает обрушение.
Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нетзаявил он
На оперативном штабе Паслер рассказал, что из дома эвакуирован 81 человек. Девять жильцов обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.
В ближайшее время начнутся восстановительные работы в поврежденных квартирах. Жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.