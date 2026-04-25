В Екатеринбурге поврежденному при атаке БПЛА дому не грозит обрушение

Паслер: угрозы обрушения атакованного в Екатеринбурге жилого дома нет В Екатеринбурге поврежденному при атаке БПЛА дому не грозит обрушение

Москва25 апр Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшему при атаке БПЛА жилому дому в Екатеринбурге не угрожает обрушение.

Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ провели оценку несущих конструкций здания, угрозы обрушения нет заявил он

На оперативном штабе Паслер рассказал, что из дома эвакуирован 81 человек. Девять жильцов обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована.

В ближайшее время начнутся восстановительные работы в поврежденных квартирах. Жильцы, чьи квартиры не пострадали, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.