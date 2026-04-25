После удара БПЛА жители высотки в Екатеринбурге выбегали на улицу босиком

Жители многоэтажки в Екатеринбурге рассказали, как спасались после удара БПЛА После удара БПЛА жители высотки в Екатеринбурге выбегали на улицу босиком

Москва25 апр Вести.Жители многоэтажки в Екатеринбурге, в которую врезался украинский беспилотник, выбегали из своих квартир раздетыми и босиком. Об этом они рассказали онлайн-изданию E1.ru.

Соседи в трусах с ребенком босиком выбегали... Смотришь новости и думаешь, что это происходит где-то и никогда не коснется нас. Если бы мне вчера сказали, что такое случится с нашим ЖК, я бы не поверила призналась одна из жительниц

БПЛА атаковали город рано утром 25 апреля, в субботу. Повреждения получили 44 квартиры, были эвакуированы более 80 человек, для них оборудован пункт временного размещения. Помощь медиков понадобилась девятерым, одна женщина госпитализирована.

Как считает эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО "НПП" Игорь Потапов, ВСУ могли запустить дроны с территории Харьковской области.