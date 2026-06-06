Жители Кронштадта рассказали о трясущихся домах во время атаки БПЛА Очевидцы рассказали о масштабной атаке БПЛА на Кронштадт

Москва6 июн Вести.Жители Кронштадта рассказали изданию aif.ru о налете украинских беспилотников на город, который произошел ночью 6 июня.

Так, по словам одной из жительниц, она проснулась рано утром от взрывов и почувствовала, как трясется дом.

В первый раз почувствовала, как дом трясётся, было очень страшно. Дочка в этот момент была в походе с классом, было очень страшно за неё, потому что дети в палатках. Около них в воду как раз упал сбитый дрон сказала собеседница издания

Она добавила, что никто не пострадал.

В ночь на 6 июня системы ПВО уничтожили 144 БПЛА. В результате атаки пострадали три человека.