Москва15 июнВести.Новая Каховка подверглась атаке украинского БПЛА, в результате чего повреждения получил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил врио городского округа Владимир Оганесов.
Он опубликовал фотографии с последствиями удара беспилотника ВСУ на жилой дом.
В результате атаки БПЛА в городе Новая Каховка поврежден многоквартирный жилой дом. Жертв и пострадавших нетнаписал он в своем канале в MAX
Повреждения получили остекления у балконов жилого дома, у части из которых оконные рамы были вогнуты внутрь помещения.
Ущерб был нанесен как верхним этажам, так и располагающимся внизу.