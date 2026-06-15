В Новой Каховке БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом, есть повреждения ВСУ нанесли ущерб многоквартирному жилому дому в Новой Каховке

Москва15 июн Вести.Новая Каховка подверглась атаке украинского БПЛА, в результате чего повреждения получил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил врио городского округа Владимир Оганесов.

Он опубликовал фотографии с последствиями удара беспилотника ВСУ на жилой дом.

В результате атаки БПЛА в городе Новая Каховка поврежден многоквартирный жилой дом. Жертв и пострадавших нет написал он в своем канале в MAX

Повреждения получили остекления у балконов жилого дома, у части из которых оконные рамы были вогнуты внутрь помещения.

Ущерб был нанесен как верхним этажам, так и располагающимся внизу.