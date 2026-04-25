Паслер: 9 человек обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Екатеринбург

До 9 выросло число екатеринбужцев, обратившихся за медпомощью после атаки ВСУ Паслер: 9 человек обратились за медпомощью после атаки ВСУ на Екатеринбург

Москва25 апр Вести.В результате атаки украинского беспилотника на Екатеринбург за медицинской помощью обратились 9 человек, одну женщину госпитализировали. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологи написал он в своем канале в мессенджере MAX

Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.

Предварительно, повреждены 44 квартиры. По оценкам экспертов Архитектурно-строительного центра УрФУ, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

Также был эвакуирован 81 человек — для них развернули пункт временного размещения (ПВР) в школе №10. Людей обеспечили водой, горячим питанием, спальными местами.

Враг совершил атаку утром 25 апреля. Возле поврежденного многоквартирного жилого дома был развернут оперативный штаб.