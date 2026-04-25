Москва25 апрВести.В результате атаки украинского беспилотника на Екатеринбург за медицинской помощью обратились 9 человек, одну женщину госпитализировали. Об этом заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.
По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 9 человек. Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет. С жителями дома продолжают работать психологинаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Всем пострадавшим окажут необходимую помощь.
Предварительно, повреждены 44 квартиры. По оценкам экспертов Архитектурно-строительного центра УрФУ, угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.
Также был эвакуирован 81 человек — для них развернули пункт временного размещения (ПВР) в школе №10. Людей обеспечили водой, горячим питанием, спальными местами.
Враг совершил атаку утром 25 апреля. Возле поврежденного многоквартирного жилого дома был развернут оперативный штаб.