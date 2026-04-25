Жога: оперштаб развернут возле пострадавшего от атаки БПЛА дома в Екатеринбурге

Жога: в Екатеринбурге развернули оперштаб после атаки БПЛА Жога: оперштаб развернут возле пострадавшего от атаки БПЛА дома в Екатеринбурге

Москва25 апр Вести.Оперативный штаб развернут возле многоквартирного жилого дома, который пострадал в результате атаки БПЛА на Екатеринбург. Об этом сообщил в своем канале MAX полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Он отметили, что на месте происшествия работают оперативные службы и медики.

Жители дома эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь. К счастью, обошлось без жертв сказано в сообщении

Жога добавил, что держит ситуацию под личным контролем.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что украинский БПЛА атаковал многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Шесть человек обратились к медикам, одна женщина госпитализирована. Эвакуированных жителей дома разместили в ПВР.