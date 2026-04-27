Москва27 апрВести.Проверить все объекты, где граждане могут укрыться в случае атаки беспилотников, поручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Такое распоряжение он дал на совещании с губернаторами и представителями силовых ведомств УрФО.
Речь на нем шла о защищенности регионов Урала. Полпред подчеркнул, что атака БПЛА в минувшие выходные показала необходимость быть готовыми к таким ситуациям.
Считаю нужным провести анализ работы оперативных служб, устранить недочеты и проверить объекты гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загроможден, чтобы люди в случае опасности могли защитить себянаписал Жога в своем канале в мессенджере MAX
Он отдельно напомнил о запрете публиковать кадры с мест, куда были нанесены удары, объяснив, что противник может воспользоваться этим и ударить туда же повторно – уже по работающим на местах спасателям.
Кроме того, полпред указал на необходимость в случае обнаружения БПЛА звонить 112. Он призвал граждан сохранять бдительность и беречь себя.
Ранним утром 25 апреля вражеские беспилотники атаковали Екатеринбург. Один из них врезался в многоэтажный дом. Девяти жителям потребовалась помощь медиков, одну женщину госпитализировали. Повреждения получили 44 квартиры, более 80 человек эвакуировали в пункт временного размещения.
По мнению одного из экспертов, дроны могли быть запущены с территории Харьковской области.