Полпред Жога после атаки на Екатеринбург поручил проверить все уральские убежища

Полпред Жога велел проверить все бомбоубежища на Урале Полпред Жога после атаки на Екатеринбург поручил проверить все уральские убежища

Москва27 апр Вести.Проверить все объекты, где граждане могут укрыться в случае атаки беспилотников, поручил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Такое распоряжение он дал на совещании с губернаторами и представителями силовых ведомств УрФО.

Речь на нем шла о защищенности регионов Урала. Полпред подчеркнул, что атака БПЛА в минувшие выходные показала необходимость быть готовыми к таким ситуациям.

Считаю нужным провести анализ работы оперативных служб, устранить недочеты и проверить объекты гражданской обороны, предназначенные для укрытия населения: убедиться, что доступ к ним не загроможден, чтобы люди в случае опасности могли защитить себя написал Жога в своем канале в мессенджере MAX

Он отдельно напомнил о запрете публиковать кадры с мест, куда были нанесены удары, объяснив, что противник может воспользоваться этим и ударить туда же повторно – уже по работающим на местах спасателям.

Кроме того, полпред указал на необходимость в случае обнаружения БПЛА звонить 112. Он призвал граждан сохранять бдительность и беречь себя.

Ранним утром 25 апреля вражеские беспилотники атаковали Екатеринбург. Один из них врезался в многоэтажный дом. Девяти жителям потребовалась помощь медиков, одну женщину госпитализировали. Повреждения получили 44 квартиры, более 80 человек эвакуировали в пункт временного размещения.

По мнению одного из экспертов, дроны могли быть запущены с территории Харьковской области.