Москва25 апрВести.В результате утренней атаки беспилотников в Екатеринбурге пострадали 44 квартиры в жилом доме. 81 человек эвакуирован, рассказал в MAX губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее времязаявил глава региона
Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ оценили несущие конструкции пострадавшего здания и пришли к выводу, что угрозы обрушения нет.
В квартиры, которые остались целы, жильцы смогут вернуться после завершения следственных мероприятий.
ПВР для эвакуированных жильцов развернули в школе №10. По данным Минздрава, 9 человек обратились за медицинской помощью. Одна женщина госпитализирована после отравления продуктами горения.
Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Паслер.