При атаке БПЛА на Екатеринбург пострадали 9 человек, один госпитализирован

Паслер рассказал о ликвидации последствий атаки БПЛА в Екатеринбурге При атаке БПЛА на Екатеринбург пострадали 9 человек, один госпитализирован

Москва25 апр Вести.В результате утренней атаки беспилотников в Екатеринбурге пострадали 44 квартиры в жилом доме. 81 человек эвакуирован, рассказал в MAX губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Поставил задачу оперативно восстановить жилье и начать работы в ближайшее время заявил глава региона

Эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ оценили несущие конструкции пострадавшего здания и пришли к выводу, что угрозы обрушения нет.

В квартиры, которые остались целы, жильцы смогут вернуться после завершения следственных мероприятий.

ПВР для эвакуированных жильцов развернули в школе №10. По данным Минздрава, 9 человек обратились за медицинской помощью. Одна женщина госпитализирована после отравления продуктами горения.

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, подчеркнул Паслер.