RWB: логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге не пострадал от БПЛА

Комплекс Wildberries в Екатеринбурге не получил повреждений при атаке БПЛА RWB: логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге не пострадал от БПЛА

Москва25 июл Вести.Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге не пострадал в ходе атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе компании RWB.

Ранее сообщалось, что на объекте была проведена эвакуация сотрудников, работу комплекса временно приостановили.

Логистический комплекс не пострадал говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой RWB в Telegram

В компании отметили, что в ближайшее время комплекс продолжит работу в штатном режиме.

По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в регионе отражена атака беспилиотников. В результате падения обломков БПЛА в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. Пострадавших нет.