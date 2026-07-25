Москва25 июлВести.Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге не пострадал в ходе атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе компании RWB.
Ранее сообщалось, что на объекте была проведена эвакуация сотрудников, работу комплекса временно приостановили.
Логистический комплекс не пострадалговорится в заявлении, опубликованном пресс-службой RWB в Telegram
В компании отметили, что в ближайшее время комплекс продолжит работу в штатном режиме.
По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в регионе отражена атака беспилиотников. В результате падения обломков БПЛА в Чкаловском районе Екатеринбурга вспыхнул пожар. Пострадавших нет.