Полпред Жога сообщил об атаке на гражданский объект в пригороде Екатеринбурга Жога: ВСУ пытались атаковать гражданский объект в пригороде Екатеринбурга

Москва25 июл Вести.Киевским режимом предпринята попытка атаки гражданского объекта в пригороде Екатеринбурга, сообщил в MAX полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

В результате произошедшего никто не пострадал. На прилегающей территории возник пожар.

Призываю жителей Урала не публиковать кадры последствий атак беспилотников. Каждое такое видео или фото – это информация, которая может быть использована против России написал чиновник

Артем Жога подчеркнул, что на территории пяти регионов, входящих в состав Уральского федерального округа, был введен режим беспилотной опасности, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил об отражении атаки БПЛА. Обломки дрона упали в Чкаловском районе Екатеринбурга, после чего вспыхнул пожар.

В компании RWB заявили о временной остановке логистического центра Wildberries в этом городе, подчеркнув, что объект не пострадал.