Жога: Урал теперь в зоне досягаемости украинских БПЛА

Жога заявил о досягаемости Урала для атак БПЛА Жога: Урал теперь в зоне досягаемости украинских БПЛА

Москва25 апр Вести.Регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Рано утром 25 апреля украинский БПЛА ударил по многоэтажному жилому дому в Ленинском районе Екатеринбурга, пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована. Также система ПВО отразила атаку БПЛА на объект инфраструктуры в Челябинской области.

Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны! написал Жога в своих соцсетях

Он призвал жителей Челябинской и Свердловской областей сохранять спокойствие.