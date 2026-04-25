Москва25 апрВести.Регионы Урала теперь находятся в зоне досягаемости для беспилотных атак, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
Рано утром 25 апреля украинский БПЛА ударил по многоэтажному жилому дому в Ленинском районе Екатеринбурга, пострадали шесть человек, одна женщина была госпитализирована. Также система ПВО отразила атаку БПЛА на объект инфраструктуры в Челябинской области.
Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны!написал Жога в своих соцсетях
Он призвал жителей Челябинской и Свердловской областей сохранять спокойствие.