В Энгельсе при атаке БПЛА поврежден многоквартирный дом

Многоквартирный дом в Энгельсе получил повреждения в результате атаки БПЛА В Энгельсе при атаке БПЛА поврежден многоквартирный дом

Москва2 авг Вести.В результате ночной атаки БПЛА ВСУ в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. О последствиях рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в MAX.

Для граждан будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания. Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории заявил он

Ранее сообщалось, что жертвами атаки стали два человека. Семье погибших окажут всю необходимую помощь.

В попавшем под атаку районе начнет работать оперативный штаб, будет открыта горячая линия для жителей. Специалисты продолжат работать до полной ликвидации последствий атаки и окажут гражданам всю необходимую помощь, отметил Бусаргин.