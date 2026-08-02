Москва2 авг Вести.Саратовская прокуратура контролирует соблюдение прав жителей региона после атаки украинских БПЛА. На местах работают представители надзорного органа, сообщает пресс-служба ведомства.

Организован контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших… Для координации работы экстренных служб и оценки ситуации на места происшествий выехали прокурор города Энгельса Роман Яценко и прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков говорится в Telegram-канале ведомства

ВСУ ударили по областному центру и Энгельсу в ночь на 2 августа, воскресенье. В результате погибли два человека. Повреждены гражданские объекты.